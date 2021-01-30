Фигура сестры Кардашьян в откровенном бикини взволновала поклонников

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни показала фигуру в откровенном купальнике и взволновала фанатов. Серией снимков знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На фотографиях 41-летняя модель позирует в бассейне в красном минималистичном бикини бренда Sommer Swim, верхняя часть которого надета вверх тормашками, а нижняя — состоит из маленьких трусов с тонкой завязкой.

«Немного веселья на солнце», — подписала Кардашьян публикацию, которая собрала 2,5 миллиона лайков менее чем за сутки.

Поклонники пришли в восторг от снимков телезвезды. «Как можно быть такой красивой! Издевательство», «Молюсь на то, чтобы выглядеть так же в 41, будучи матерью троих детей», «Эта фигура великолепна», «Вау! Ты похожа на диснеевскую принцессу», — комментировали подписчики.

В декабре 2020 года Кортни Кардашьян заметили в образе российского дизайнера. 41-летняя телезвезда сфотографировалась в зеркало в костюме цвета хаки, который состоит из рубашки с фигурным вырезом и брюк прямого кроя. Стоимость наряда бренда level44 составляет 16,5 тысячи рублей.