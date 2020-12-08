Фигура сестры Ким Кардашьян в купальнике взволновала фанатов

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни поделилась откровенной фотографией и взволновала поклонников своим внешним видом. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 41-летняя телезвезда запечатлена возле бассейна на территории своего дома во время катания на скейтборде. Она позирует боком к камере в слитном купальнике светло-зеленого цвета и солнцезащитных очках. Ее публикация набрала больше 1,7 миллиона лайков.

Поклонников восхитила подтянутая фигура знаменитости, и они принялись писать ей комплименты в комментариях. «Ты такая красивая!», «Ты сногсшибательна», «Отличная фигура!», «Ты в курсе, какая ты идеальная?», «Чертовски горяча! Самая лучшая из сестер Кардашьян», — заявили пользователи сети.

Ранее Кортни Кардашьян похвасталась нарядом российского дизайнера. Она сфотографировалась в зеркало в костюме бренда level44. Стоимость комплекта, состоящего из рубашки с ассиметричным вырезом и брюк прямого кроя шоколадного цвета составляет 16,5 тысячи рублей.