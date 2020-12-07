Сестра Ким Кардашьян похвасталась нарядом российского дизайнера

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни похвасталась нарядом российского дизайнера. Снимок опубликован в ее сторис в Instagram.

41-летняя телезвезда сфотографировалась в зеркало в костюме бренда level44. Рубашка с ассиметричным вырезом и брюки прямого кроя шоколадного цвета изготовлены из хлопка и вискозы. Стоимость одежды на сайте марки составляет 16,5 тысячи рублей.

Ранее в феврале супруга певца Джастина Бибера появилась на публике в платье российского дизайнера. Хейли Бибер пришла на вечеринку косметического бренда Bare Minerals, которая прошла в Лос-Анджелесе, в белом платье длины макси Ulyana Sergeenko из новой коллекции весна-лето 2020.

Кортни Кардашьян — американская знаменитость, светская львица, фотомодель, актриса, бизнесвумен. Предпринимательница владеет собственным сайтом о красоте и здоровье Poosh.