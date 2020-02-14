Жена Бибера появилась на публике в платье российского дизайнера

Жена канадского музыканта Джастина Бибера супермодель Хейли Бибер пришла на вечеринку косметического бренда Bare Minerals, которая прошла в Лос-Анджелесе 13 февраля, в наряде российского дизайнера. Фотографии появились в фан-аккаунтах знаменитости в Instagram.

На опубликованных снимках модель позирует в белом платье длины макси Ulyana Sergeenko из новой коллекции весна-лето 2020. Наряд оформлен высоким разрезом, оголяющим ногу Бибер, квадратным вырезом и ремнем в тон.

Ее образ дополняют серьги Jennifer Fisher за 225 долларов (около 14 тысяч рублей) и кольцо с бриллиантом. В качестве обуви были выбраны туфли на каблуке белого цвета.

В январе еще одна знаменитость вышла в свет в наряде от Ulyana Sergeenko. Голливудскую актрису и фотомодель Блейк Лайвли сфотографировали в длинном шелковом платье с цветочным принтом и глубоким разрезом на подоле. Она посетила вечеринку в честь премьеры фильма «Ритм-секция», в котором она сыграла главную роль, 27 января Нью-Йорке.

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