Жена Бибера показала врожденную мутацию руки

Жена канадского музыканта Джастина Бибера супермодель Хейли Бибер показала и объяснила врожденную мутацию руки. На ее посты в соцсетях в среду, 29 января, обратили внимание в Daily Mail.

На одной из фотографий 23-летняя модель демонстрирует левую кисть с искривленным мизинцем. Далее она поясняет, что всю жизнь страдает эктродактилией (врожденный порок развития, характеризующийся отсутствием или недоразвитием одного или нескольких пальцев — прим. «Ленты.ру»), и иронизирует по поводу своего недуга.

В заключение Бибер призывает поклонников перестать издеваться над ней и задаваться вопросами, касающимися искривления ее пальцев.

В декабре 2019 года украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге. На снимке знаменитость держит руками свою правую ногу и пытается облизать ее языком. Она одета в синее платье и обута в черные открытые босоножки на шпильке, под которыми поклонники и рассмотрели шестой палец.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!