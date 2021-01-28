Модели нашли способ визуально увеличить грудь с помощью бикини

Популярные модели и блогерши вновь начали публиковать снимки в бикини, надетыми вверх тормашками, и запустили модный тренд. На фотографии в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Star.

Девушки позировали на камеру в купальных костюмах, переворачивая их верхнюю часть. Таким образом они завязывали предназначенные для шеи бретели за спиной. Отмечается, что такой способ визуально увеличивает грудь и подчеркивает ее форму.

Так, например, фотографией в завязанном описанным способом бикини поделились предпринимательница Тэмми Хэмброу (Tammy Hembrow) и блогерша Марта Калифатидис (Martha Kalifatidis).

Модель Джанет Гузман (Janet Guzman), в свою очередь, опубликовала кадр в розово-оранжевом купальнике, а ее коллега Марианна Фонсека (Marianne Fonseca) попозировала в бикини коричневого цвета на фоне бассейна.

Кроме того, бразильская актриса Исис Вальверде (Isis Valverde) поделилась снимком в неоново-розовом купальном костюме, а мексиканка Аранза Гоет (Arantza Goett) надела комплект бежевого цвета.

В декабре 202 года знаменитости полюбили обнажающий низ груди купальник и запустили тренд. Речь идет о слитных купальных костюмах с глубоким декольте, обнажающим низ груди и доходящим до пупка. Так, например, фотографией в описанной вещи в Instagram поделилась бывшая самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер. В то же время ее лучшая подруга Джордин Вудс (Jordyn Woods) сфотографировалась в аналогичном купальнике белого цвета.