Знаменитости полюбили обнажающий низ груди купальник и запустили тренд

Популярные модели и блогерши массово начали публиковать снимки в купальниках с откровенным вырезом, в результате чего данная модель стала модным трендом. На фотографии в соцсетях обратили внимание журналисты The Sun.

Речь идет о слитных купальных костюмах с глубоким декольте, обнажающим низ груди и доходящим до пупка.

Так, например, фотографией в описанной вещи в Instagram поделилась бывшая самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер. В то же время ее лучшая подруга Джордин Вудс (Jordyn Woods) сфотографировалась в аналогичном купальнике белого цвета.

Телезвезда Хлои Ферри (Chloe Ferry) опубликовала кадр в трендовом купальном костюме с завязками на талии, а участница британского реалити-шоу Love Island Маура Хиггинс (Maura Higgins) попозировала в светло-зеленом наряде на фоне бассейна.

Кроме того, модный блогер Анна Вакили (Anna Vakili) поделилась снимком в неоново-зеленом купальнике. Предпринимательница Каз Кроссли (Kaz Crossley), в свою очередь, надела откровенный купальный костюм красного цвета.

В сентябре бикини с тропическим принтом стало новым летним трендом. Знаменитости массово начали фотографироваться в раздельном купальнике австралийского бренда Glassons. Стоимость комплекта составляет 30 долларов.