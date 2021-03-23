Чересчур откровенное бикини модного бренда вызвало недоумение у покупателей

Покупатели удивились чересчур откровенному дизайну купальника популярного интернет-ретейлера Fashion Nova. На соответствующие комментарии в соцсетях обратили внимание в Daily Star.

Речь идет о бикини модели Private Jets And Beaches Ribbed на тонких бретелях, топ которого выполнен в виде треугольников. Купальный костюм представлен в ассортименте модного бренда в коричневом цвете. Его стоимость составляет 22 доллара (1645 рублей).

На размещенном на сайте марки кадре видно, что верх купальника обнажает часть груди манекенщицы. Описанная модель вызвала недоумение у пользователей сети. «Это выглядит нелепо. Fashion Nova, когда вы начнете продавать нормальные, а не такие откровенные купальники», «Купальник должен прикрывать гениталии», «Кто вообще это купит?», «Просто ужас», — писали они.

Ранее в марте платье, не предполагающее под собой нижнее белье, восхитило клиенток бренда. На сайте марки Fashion Nova появилось мини-платье лилового цвета, которое оформлено вырезом на боку по всей длине наряда. При этом части платья соединены между собой крупными серебристыми булавками с фурнитурой в виде бабочек.