Новое откровенное платье популярного бренда вызвало восторг у девушек

Откровенный дизайн нового наряда популярного бренда Fashion Nova заинтересовал покупателей. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о мини-платье светло-зеленого цвета Zariyah Backless Mini Dress с длинными рукавами, которое оформлено глубоким разрезом, оголяющим спину. Стоимость вещи на официальном сайте компании составляет 25 фунтов стерлингов (2500 рублей).

Пользователям понравился дизайн наряда, и они выразили свое восхищение в комментариях. «Очень милое платье!», «Великолепно!», «Я вас обожаю!», «Мне как раз нужно было такое платье, чтобы все видели тату на моей пояснице!», «Шикарное платье и отличный цвет!», — писали они.

Ранее в марте покупатели обругали мини-платье модели Wrapped Around You Mesh черного цвета, которое изготовлено из прозрачной ткани, оголяющей нижнее белье. Критики посчитали, что данный наряд слишком откровенный. Манекенщица прорекламировала описанную одежду, попозировав в трусах и кроп-топе. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках. Клиенты бренда Fashion Nova не оценили дизайн вещи и обругали его в комментариях под опубликованными кадрами.