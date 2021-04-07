Женщина надела плавки вместо топа купальника и удивила пользователей сети

Жительница Португалии показала альтернативный способ носить нижнюю часть купальника и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах Эвелин Круз (Evelyn Cruz) продемонстрировала лайфхак, позволяющий превратить плавки в бюстгальтер. Для этого женщина связала их узлом посередине и закрепила на шее и вокруг талии с помощью боковых завязок.

Помимо этого, Круз показала еще один способ носить плавки в качестве топа от купальника. В другом видео она взяла трусы без завязок и надела их через отверстия для ног таким образом, что одна из частей оказалась на ее спине, а другая — на шее. Грудь, в свою очередь, закрывает центральная часть изделия.

Подписчики поблагодарили блогершу за лайфхаки. «Это блестящая, гениальная идея!», «Мне так нравится, это потрясающе!», «Здорово! Спасибо тебе!», «Тебе очень идет!», «Я только что повторила этот способ, и это выглядит невероятно красиво, какой шикарный трюк!» — писали они.

Ранее в апреле покупатели сочли чересчур маленькое бикини модного бренда на модели детским. Речь идет о купальнике неоново-розового цвета стоимостью 24 фунта стерлингов (2530 рублей). На размещенном в соцсети марки снимке данный комплект продемонстрировала на себе австралийская модель и блогерша Лаура Эми (Laura Amy). При этом она надела верхнюю часть купального костюма вверх тормашками и обнажила тем самым часть груди.