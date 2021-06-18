Женщина придумала оригинальный способ уложить спать сына и прославилась в сети

Американка Меган Мишель Аллен (Meagan Michelle Allen) из штата Алабама придумала способ уложить двухлетнего сына спать и прославилась в сети. Подробности метода женщина изложила в TikTok.

Она рассказала, что ее двухлетний сын отказывался засыпать в своей кровати, потому что привык спать рядом с матерью. Тогда Аллен решила пойти на хитрость, и создала собственного «клона» из плюшевой обезьяны и парика. Она планировала класть поддельную себя на полу рядом с детской кроваткой.

Мать пошутила, что ее придумка может привести к трем результатам. В лучшем случае ребенок подумает, что рядом действительно она, и продолжит спать. Также вероятно, что сын попытается обнять «мать», волосы отвалятся, и он получит психологическую травму на всю жизнь, или же Аллен сама забудет о своем трюке, зайдет в детскую и разбудит криками всю округу.

Пользователи сети назвали находку женщины очень умной и забавной. Однако муж Аллен пришел в ужас и испугался за психическое здоровье ребенка.

Позже мать рассказала, что ее уловка прекрасно сработала — сын просыпался, принимал игрушку в парике за нее, и снова засыпал.

Ранее в июне жительница Тайваня поставила двух гусей присматривать за своими непослушными детьми и прославилась в сети. Женщина опубликовала фотографии, на которых трое ее детей прижались друг у другу в углу гостиной в страхе перед домашними птицами.