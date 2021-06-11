Гуси стали присматривать за непослушными детьми и прославились в сети

Жительница Тайваня поставила двух домашних гусей присматривать за своими непослушными детьми и прославилась в сети. Об этом сообщает AsiaOne.

Мать троих детей рассказала в Facebook, что из-за локдауна, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, дети постоянно находятся дома и часто не слушаются. Женщина пожаловалась, что ее отпрыски крайне энергичны и доставляют много хлопот.

«Они не слушаются меня и постоянно шумят, поэтому я натравила на них гусей», — написала женщина в сообщении и опубликовала фотографии, на которых трое ее детей прижались друг у другу в углу гостиной в страхе перед домашними птицами.

Пост китаянки развеселил пользователей сети. «Похоже, этот метод отлично работает!» — написал один из них.

Другие комментаторы испугались за детей и напомнили, что укус гуся очень болезненный. Женщина ответила, что на самом деле гуси живут на балконе и редко заходят в комнату, так что детям ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что жительница Сингапура придумала, как воспитать троих детей без ругани. За несерьезные проступки дети должны платить штраф из своих карманных денег и класть монеты и купюры в «банку боли».