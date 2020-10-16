Мать придумала «банку боли» для воспитания детей и восхитила других родителей

Жительница Сингапура придумала, как воспитать троих детей без ругани и восхитила других родителей. Про ее способ рассказал сайт AsiaOne.

Леза Кленк (Leza Klenk) выложила пост о своих воспитательных методах в социальных сетях. Она призналась, что никогда не поднимает руку на своих детей и ненавидит повышать на них голос. Вместо этого она разработала свою систему наказаний и поощрений. Сингапурка подчеркивает, что одних и тех же правил должен придерживаться как младший 9-летний ребенок, так и старший подросток.

За несерьезные проступки дети должны платить штраф из своих карманных денег и класть монеты и купюры в «банку боли». Если ребенок будет шуметь до девяти утра, разбудит кого-то до 6:30 утра или не сделает домашнее задание до того, как пойдет играть, он должен положить в банку один сингапурский доллар (около 58 рублей). За не повешенное на место полотенце и не убранную за собой посуду полагается штраф в 50 центов (29 рублей). За каждую оставленную на полу вещь до и после игры взимается 10 центов (примерно 6 рублей).

В конце месяца семья тратит деньги из банки на поход в хороший ресторан или в зал игровых автоматов для детей.

Когда дети спорят между собой или «прыгают, как обезьяны» Кленк отправляет их погулять на один или два часа, забирает у них ключи и запирает входную дверь. Она считает, что таким образом они избавятся от переизбытка энергии.

Если же речь идет о серьезных провинностях — например, дети не делают уроки, мать отбирает у них гаджеты на некоторое время.

Кленк утверждает, что благодаря этой системе дети осознают последствия своих поступков и реже ведут себя плохо. Она просит всех, кто хочет взять с нее пример, не делать «список преступлений» слишком большим, так как считает, что излишний контроль за детьми не приведет ни к чему хорошему.

Комментаторы восхитились изобретательностью многодетной матери. Они написали, что подобный подход учит детей ответственности, уважению к окружающим и чистоплотности.

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