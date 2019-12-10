Гуси выстроились в километровую очередь и помешали мужчине попасть на работу

dailymail.co.uk

В Китае километровая очередь из нескольких тысяч гусей преградила дорогу автомобилисту. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

В четверг, 5 декабря, житель китайской провинции Аньхой по фамилии Инь ехал на автомобиле на работу. Он увидел, что через дорогу собираются перейти гуси, и остановился, чтобы пропустить птиц.

Когда мужчина повернул голову, он понял, что очередь из гусей растянулась по меньшей мере на километр. Они пытались перейти через дорогу, чтобы вернуться на гусиную ферму.

В результате мужчина понял, что из-за гусей опоздает на работу по меньшей мере на 15 минут, ему пришлось звонить начальнику и извиняться. Позже появился владелец птиц и остановил гусей, чтобы дать автомобилисту проехать.

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