Американка заставила пятилетнюю дочь платить за квартиру

Американка рассказала, что берет со своей пятилетней дочери арендный сбор за жилье, и заставила пользователей сети поспорить об этичности подобных методов воспитания. Об этом сообщило издание The Independent.

Эссенс Эванс (Essence Evans) из штата Джорджия привлекла внимание пользователей, опубликовав пост на Facebook. Менее чем за неделю он набрал 228 тысяч реакций, а 19 января его обсудили в британском ток-шоу Loose Women.

«Каждую неделю я даю дочери семь долларов (396 рублей). Но я объяснила ей, что во взрослой жизни люди больше всего тратят на счета и совсем немного на себя. Поэтому пять долларов (283 рубля) она должна мне возвращать», — так Эванс объясняет свой подход к воспитанию.

Уплаченные деньги мать кладет на счет дочери в банке и собирается дать ей к нему доступ, когда девочке исполнится 18. «Так что, если она решит съехать от меня, в ее распоряжении будут 3380 долларов (примерно 191 тысяча рублей)», — пишет она.

В комментариях многие поддержали подход Эванс и пожаловались на несамостоятельность собственных взрослых детей. Другие же отметили, что «дети должны оставаться детьми» и не волноваться по поводу счетов. Мнения ведущих шоу, обсуждавших Эванс, тоже разделились, но они сошлись в одном: девочка явно будет благодарна, когда получит свои деньги в 18 лет.

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