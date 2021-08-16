В танце отца двоих детей и молодой няни заподозрили неладное

Мать двоих детей по имени Рейчел поделилась в TikTok видео, на котором ее муж по имени Эндрю танцует с молодой няней. Пользователи социальной сети заподозрили в танце неладное и посоветовали женщине присмотреться к поведению супруга. На видео, опубликованное в сети 3 августа, обратили внимание журналисты издания Mirror.

«Вот что бывает, когда отец пришел домой до ухода няни», — подписала ролик женщина. В видео она показала, как ее муж и 23-летняя няня по имени Лиззи танцевали. Многих пользователей сети смутило то, как герои ролика вели себя.

В комментариях к посту, набравшему более восьми миллионов просмотров, они написали, что заподозрили близкие отношения между мужчиной и молодой няней. «Я показала это видео мужу. Он уверен, что они спят друг с другом», — поделилась pregnancywhoas. Юзер под ником _semajay добавил: «Да, похоже мы все думаем об одном и том же».

Некоторые пользователи посчитали, что няня ведет себя непрофессионально. «Я проработала няней шесть лет и за все это время не сделала и пяти процентов того, что происходит на видео», — написала monniania. Также среди комментаторов нашлись те, кто подумал, что няня — родственница кого-то из супругов.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как заподозрил возлюбленную в неверности. В итоге он разблокировал телефон девушки и нашел несколько романтических переписок с другими мужчинами.