Мужчина разблокировал телефон пьяной возлюбленной и случайно раскрыл ее обман

Пользователь Reddit залез в телефон своей девушки и уличил ее в измене

Пользователь сайта Reddit под ником dmoreiknowdmoreidie поделился историей о том, как решил разблокировать телефон возлюбленной, когда та была в состоянии алкогольного опьянения. В результате мужчина случайно раскрыл обман партнерши.

По словам dmoreiknowdmoreidie, на выходных они с девушкой отдыхали вместе. Возлюбленная выпила слишком много алкоголя и оставила телефон на диване в гостиной, а сама уснула в спальне. «Мой маленький внутренний дьявол заставил разблокировать ее телефон», — поделился автор поста и объяснил, что незадолго до этого девушка сама назвала ему пароль от смартфона. Так она хотела продемонстрировать, что ей нечего скрывать.

«Увиденное привело меня в шок», — рассказал мужчина и уточнил, что искал сообщения в чатах девушки по ключевым словам и фразам: например, «детка, я люблю тебя», «скучаю» или «целую». Автор истории обнаружил, что такими фразами его возлюбленная переписывалась сразу с несколькими парнями.

Dmoreiknowdmoreidie также нашел в переписках откровенные фотографии партнерши, диалоги, в которых она была инициатором общения, и даже чат с иностранцем, который прислал свой адрес и сообщил, что заказал на ее имя пропуск у охраны на три часа ночи.

«Я знаю, что предал ее, потому что без спроса залез в телефон. Но я чувствовал, что что-то не так, в последнее время любимая стала относиться ко мне более холодно», — рассказал автор поста.

На следующий день пара обсудила произошедшее. Девушка сказала, что просто флиртовала с другими парнями, но никогда не изменяла бойфренду. Однако мужчина не смог поверить возлюбленной и расстался с ней

Пользователи в комментариях поддержали рассказчика. «Ты не облажался, а спас себя от разбитого сердца», — написал marct309. Юзер под ником Savings-Spirit-3702 добавил: «По-моему, это далеко не просто флирт. Так нельзя поступать в отношениях. Уверен, без нее тебе будет гораздо лучше».

Ранее блогерша под ником priscilluhhbaby поделилась историей о том, как узнала об измене возлюбленного: она ввела его имя в поисковой строке Google и обнаружила, что у мужчина есть вторая семья и шестимесячный ребенок.