Женщина ввела имя возлюбленного в поисковой строке и случайно узнала его секрет

Блогерша под ником priscilluhhbaby решила найти информацию о возлюбленном в Google и случайно раскрыла его тайну. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun 4 августа.

В ролике заплаканная женщина рассказала, что ввела имя своего парня в поисковую строку и узнала о том, что у него недавно родился ребенок. «Я нашла свидетельство о рождении. Его ребенку уже шесть месяцев», — подписала она видео.

Комментаторы поддержали блогершу и поделились своими историями. «Я вот так же узнала о том, что мой парень помолвлен», — рассказала пользовательница под ником lisa beth. «Сделала то же самое. Оказалось, что на моего парня завели дело, и он был выпущен под залог», — заявила юзер sandyortiz3.

Позднее блогерша записала еще серию видео, где раскрыла подробности истории. «Я нашла мать ребенка в Facebook и увидела на ее странице фотографии, на которых мой парень держит на руках ребенка. Я написала этой женщине и предложила поговорить. Оказалось, что он начал встречаться с нами одновременно. Наши отношения с самого начала строились на лжи», — сказала она.

Ранее пользователь Reddit под ником iamimy23 поделился историей о том, как поругался с тетей своей супруги. Родственница оскорбила его располневшую после родов жену и была пристыжена, после того как герой истории напомнил ей о семейной тайне.