Женщина раскритиковала располневшую племянницу и была пристыжена семейной тайной

Пользователь Reddit под ником iamimy23 поделился историей о том, как поругался с тетей своей супруги. Родственница оскорбила его располневшую после родов жену и была пристыжена, после того как герой истории напомнил ей о семейной тайне.

По словам юзера, конфликт произошел во время празднования дня рождения тети. «Первое, что она начала делать, когда увидела мою жену, — критиковать ее внешний вид. Она спросила: "Сколько килограммов ты набрала?". Было видно, что слова тети задели любимую, но она смогла улыбнуться и поменяла тему разговора», — вспомнил автор поста.

Пользователь пожаловался, что на протяжении всего праздника тетя продолжала делать замечания его жене. В конце концов мужчина не выдержал и напомнил обидчице о том, что у нее никогда не было детей. «Я сказал ей, что она не имеет права обижать мою супругу, которая недавно родила и пока восстанавливается», — поделился он.

После этого тетя расплакалась, а другие гости попросили пару покинуть праздник. Как оказалось, мужчина напомнил женщине о семейной тайне: много лет назад родственница его супруги пережила выкидыш, из-за чего ее вскоре бросил муж. Юзер признался, что теперь испытывает угрызения совести, однако в комментариях к посту многие поддержали его и сказали, что он поступил правильно, заступившись за супругу.

Ранее сообщалось о том, что пользовательница Reddit раскрыла семейную тайну и сорвала свадьбу двоюродной сестры. Женщина сообщила жениху, что ее родственница выдавала своего сына за племянника.