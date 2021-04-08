Женщина во время свадьбы узнала в невесте сына давно потерянную дочь

Жительница китайского города Сучжоу, провинция Цзянсу, во время свадьбы сына узнала в его невесте давно потерянную дочь. Об этом сообщает издание The Mirror.

31 марта во время свадьбы своего сына женщина заметила на руке его невесты родимое пятно. Она была шокирована, так как точно такое же пятно было у ее дочери, которую она потеряла много лет назад.

Китаянка подошла к родителям невесты и спросила, не была ли она усыновлена более 20 лет назад. Семью поразил этот вопрос, так как они долго держали этот факт в секрете. Оказалось, что когда-то они нашли девочку на обочине дороги. Они подобрали ее и вырастили как свою дочь.

Невеста рассказала, что встреча с матерью была для нее даже более счастливым событием, чем сама свадьба. Девушку обеспокоил тот факт, что она выходит замуж за своего старшего брата. Тогда их мать призналась, что усыновила его, когда потеряла надежду обрести пропавшую дочь после долгих лет поисков. Таким образом, для свадьбы нет никаких препятствий, так как жених и невеста не являются биологическими родственниками.

Этот факт успокоил невесту, и свадьба продолжилась.

Ранее сообщалось, что жительница США прошла подаренный братом тест ДНК, который помог ей раскрыть семейную тайну. Она опубликовала тест в соцсети и пояснила: «Это был сюрприз для меня, потому что я всегда думала, что мой отец — это мой отец. Но после разговора с моей матерью и отцом выяснилось, что это не так. Мой биологический отец — некий Уилли Уильямс (Willie Williams)», — рассказала женщина.