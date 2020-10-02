Подарок брата помог женщине раскрыть семейную тайну

Жительница США прошла подаренный братом тест ДНК, который помог ей раскрыть семейную тайну. Об этом сообщает издание The Sun.

Несколько месяцев назад брат подарил Кэти Мэй Сноу (Katy Mae Snow) генеалогический ДНК-тест. «Поскольку мой отец был усыновлен, а мать не знает своего настоящего отца, я подумала, что было бы интересно узнать больше о моей родословной», — пояснила Сноу в своем TikTok.

Результат анализа ДНК шокировал американку. Она опубликовала тест в соцсети и пояснила: «Это был сюрприз для меня, потому что я всегда думала, что мой отец — это мой отец. Но после разговора с моей матерью и отцом выяснилось, что это не так. Мой биологический отец — некий Уилли Уильямс (Willie Williams)», — рассказала женщина.

Сноу сразу позвонила матери и попросила объяснить, почему тест показал такой результат. Сначала ее мать возмутилась таким вопросом и сделала вид, что не знает, но дочь попросила ее быть честной. «В итоге она рассказала, что рассталась с отцом незадолго до того, как узнала, что беременна мной. Очевидно, они продолжали спать вместе, но моя мать спала и с другим мужчиной», — сообщила Сноу.

В то время ее мать была наркоманкой на реабилитации, у нее уже был трехлетний сын. Во время разрыва отношений с мужем она встретила Уильямса. Он привел ее на анонимные встречи наркоманов. «Эти отношения были очень недолгими. Мои родители расставались на короткий промежуток времени», — сказала Сноу.

Когда мать американки обнаружила, что беременна, она надеялась, что отцом ребенка был ее муж, а не Уильямс. Она не знала, как поступить. Будучи участницей общества анонимных наркоманов, она вела дневник. Однажды она оставила его раскрытым на той странице, где рассказывала все. Отец Сноу прочитал записи и был шокирован, но в конце концов принял благородное решение.

«Они поговорили об этом. Мой отец сказал, что как бы то ни было, я его ребенок. Он никогда не просил провести тест ДНК. Я думаю, это было невозможно для бедной семьи в 1990-е годы», — пояснила Сноу.

После получения результатов теста она решила увидеться со своим биологическим отцом и младшей сестрой по имени Мелоди. Они вместе провели день в зоопарке и познакомились. «Сначала было неловко, но потом мы с Мелоди почувствовали себя так, как будто всегда были сестрами. Это было волшебно», — сообщила американка.

Они обнаружили, что у них много общего. «Вилли рассказал мне о своем пристрастии к наркотикам и о том, как избавился от него. Он сказал, что не был хорошим отцом для Мелоди», — сказала Сноу. Тем не менее, Уильямс заявил, что если бы знал о ней, попытался бы быть отцом и для нее.

Сноу, Уильямс и Мелоди планируют встретиться вновь.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии в 53 года узнала о наличии у нее сотен братьев и сестер, живущих в разных странах мира. Ее мать призналась, что она была зачата при помощи искусственного оплодотворения, а биологическим отцом оказался гинеколог, который был донором спермы для оплодотворения около 300 пациенток.