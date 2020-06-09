Мужчина узнал о своем королевском происхождении и бросил работу

Пользовательница Reddit рассказала на портале, что ее отношения с возлюбленным оказались под угрозой после того, как он прошел генеалогический ДНК-тест и узнал о своей связи с королевским родом.

Тест молодому человеку подарил на день рождения один из его друзей. С тех пор, как мужчина прошел тест, ему начала писать группа людей об общем родственнике, который может быть связан с королевской семьей.

Новость так осчастливила возлюбленного автора поста, что он рассказал об этом всем знакомым и опубликовал сообщение об этом на Facebook. Вскоре он стал вести себя странно. В частности, он неожиданно бросил работу бухгалтера, сказав, что трудиться по девять часов пять дней в неделю не для него.

Перемены коснулись и его отношений с возлюбленной. Он начал настаивать на использовании презервативов, пояснив, что беспокоится о том, чтобы она не украла его гены. Его поведение на публике тоже изменилось: он перестал целовать девушку на людях и касаться ее при своей семье.

Мужчина попросил свою возлюбленную изучить историю ее семьи, а когда она отказалась, начал шутить, что она боится, будто ее семья — не ровня его родословной. «До этого у нас были очень хорошие отношения, и никогда не было проблем с общением. Я не могу понять, что происходит у него в голове и обращаюсь за советом», — написала автор поста.

Один из пользователей ответил: «В Британии живут тысячи людей, у которых есть королевская кровь. Ему надо спуститься с небес на землю. Он не может быть настолько королевских кровей, что даже не знал о своих предках, пока не прошел тест ДНК. Я сомневаюсь, что вскоре он унаследует замок».

«Я думаю, лучший способ реагировать на его глупость — глупостью. Закажи титул онлайн. Они есть по всему интернету и стоят около 20 фунтов (1,7 тысячи рублей) за участок земли в Шотландии. Когда получишь его, скажи ему, что его отдаленные предки недостаточно хороши для твоей светлости, и все вернется в норму», — предложил другой.

Ранее сообщалось, что 73-летний житель Франции заявил, что его предки были законными наследниками английского трона, так как у его бабушки была интрига с Эдвардом VIII. Он утверждает, что его отец родился в результате романа между тогдашним Принцем Уэльским и его бабушкой — французской швеей.

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