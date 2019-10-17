Француз рассказал о «величайшем королевском секс-скандале»

73-летний Франсуа Графтье (Francois Graftieaux) заявил, что его предки были законными наследниками английского трона, так как у его бабушки была интрига с Эдвардом VIII. Об этом сообщает издание The Sun

По словам Графтье, его отец, Пьер-Эдуард (Pierre-Edouard) родился в результате романа между тогдашним Принцем Уэльским и его бабушкой — Мари-Леони Графтье (Marie-Leonie Graftieaux) — французской швеей. Но Пьер-Эдуард не получил права на трон после того, как король отрекся от престола из-за давления со стороны королевской семьи и британского правительства.

Мужчина считает, что его бабушка и принц Уэльский встретились в луна-парке в Париже. Их тайные отношения якобы продолжались два года, каждый раз, когда Эдварду удавалось сбежать от своих военных обязанностей. Но когда Мари-Леони забеременела в 1915 году, Эдвард прекратил отношения и, предположительно, купил ее молчание. В результате семья Графтье потеряла землю, титулы и богатство.

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Согласно английскому законодательству, королевская семья не может преследоваться ни в рамках уголовного, ни в рамках гражданского права. Графтье считает, что гражданский процесс может быть проведен в отношении Букингемского дворца как административного офиса монарха.

Он подчеркнул, что не намерен требовать компенсации или власти, но желает, чтобы информация о его семье была включена в учебники по истории. Мужчина хочет через суд установить личность своего дедушки и то, при каких обстоятельствах родился его отец. «В 1910-х истинный порядок преемственности был незаконно скрыт, чтобы лишить семью Графтье места в истории», — заявил он.

Графтье живет в Португалии, он в третий раз написал в Букингемский дворец с просьбой о помощи. Он уже запрашивал образец ДНК королевы в 2004 и 2013 годах. Теперь он заявил, что если и эту просьбу проигнорируют, ему придется подать в суд, чтобы провести расследование.

Своих детей у Графтье нет. «Как последний представитель семьи Графтье, я приму любые возможные и необходимые меры, чтобы защитить наше наследие и пролить свет на один из величайших королевских секс-скандалов в памяти живущих», — заявил мужчина. Впервые он опубликовал свои изыскания в книге мемуаров в 2016 году.

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