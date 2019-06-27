Принц Уильям одобрит возможную смену сексуальной ориентации своих детей

Британский принц Уильям заявил, что его не опечалит, если у кого-то из его детей окажется гомосексуальная ориентация. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Признание прозвучало во время визита принца в благотворительный фонд Альберта Кеннеди, который помогает бездомной ЛГБТ-молодежи. «Я задумался об этом, когда стал отцом, — рассказал он. — Такая перспектива вызывает у меня беспокойство, но не из-за того, что они будут гомосексуалами, а из-за давления, с которым они столкнутся, из-за моей семьи и позиции, которую мы занимаем».

Уильям заверил, что полностью поддержит любое решение, которое примут его дети. «Меня беспокоит, как его воспримут остальные, какая будет реакция и какое давление на них будут оказывать», — пояснил он.

У принца Уильяма трое детей: пятилетний Джордж, четырехлетняя Шарлотта и годовалый Луи. Герцог Кембриджский занимает второе место в порядке наследования британского престола после своего отца и сына королевы Елизаветы II, принца Чарльза.

Историки не исключают, что в прошлом некоторые английские короли имели гомосексуальную ориентацию, но скрывали это. В частности, такие подозрения высказывались в отношении сына Вильгельма Завоевателя, короля Вильгельма II, короля Ричарда Львиное Сердце, участвовавшего в крестовых походах, и современника Шекспира, короля Якова I, который казнил Гая Фокса.

В 2017 году сообщалось, что настоятель собора Святой Марии в Глазго Кельвин Холдсворс призвал христиан молиться за то, чтобы сын принца Уильяма, принц Джордж, оказался геем.

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