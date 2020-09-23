Женщина узнала о наличии у нее сотен братьев и сестер

Жительница Австралии в 53 года узнала о наличии у нее сотен братьев и сестер, живущих в разных странах мира. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фиона Даррок (Fiona Darroch) родилась в ЮАР, однако теперь проживает в Австралии. Когда ей было 53 года, она решила отыскать в интернете книгу своего крестного отца, акушера-гинеколога Нормана Уокера (Norman Walker).

Внимание австралийки привлек один из отзывов под его книгой в интернет-магазине. Его написала женщина из Ирландии, которая также искала информацию об Уокере. «Доктор Уокер был моим биологическим отцом и донором спермы», -- утверждала она.

Даррок вспомнила, что в юности переписывалась с Уокером. С тех пор у нее хранились его военные медали, фотографии и документы. «Среди писем я нашла водительское удостоверение, которое он получил в 16 лет, — рассказывает она. — Я показала его мужу и спросила, на кого похож человек с фотографии. Он просто засмеялся, потому что Уокер выглядел в точности, как наша младшая дочь».

После расспросов ее мать призналась, что Даррок была зачата при помощи искусственного оплодотворения. Процедуру проводил Уокер, причем, по его словам, биологический материал был взят у студентов-медиков.

Даррок считала, что в действительности донором спермы был сам Уокер. Подозрения стали подтверждаться, когда ее старшая дочь прошла тест ДНК. В генетической базе данных нашлась информация о множестве незнакомых людей, которые приходились ей ближайшими родственниками. Все они были биологическими детьми гинеколога.

Позднее это подтвердили сотрудники клиники, где работал Уокер. По их словам, многие семьи стали жертвами мошенничества со стороны гинеколога, подменявшего биологический материал для искусственного оплодотворения.

После этого потомки Уокера стали разыскивать друг друга. «Мы думаем, что у нас может быть 200 или 300 единокровных братьев и сестер», — считает Даррок. Они проживают в США, Ирландии, Новой Зеландии, Великобритании, Южной Африке и Австралии.

Уокер покончил с собой, когда Даррок было 15 лет. «Я думаю, его врачебная этика была сомнительной, — говорит она. — В то время никто не знал, что появятся популярные ДНК-тесты, и вычислить свою родословную будет настолько просто».

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Колорадо подала в суд на доктора из-за того, что он якобы использовал свою сперму для ее оплодотворения вместо биологического материала анонимного донора. Американка и ее сестра обнаружили, что их ДНК совпадает как минимум с восемью незнакомыми людьми, которые родились между 1976 и 1997 годами.