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Врач тайно оплодотворил десятки пациенток

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Тест ДНК подтвердил, что нидерландский врач Ян Карбаат (Jan Karbaat) был отцом по меньшей мере 49 человек, зачатых в его клинике при помощи экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщает Associated Press.

Врач использовал собственный биологический материал без ведома пациенток, а в некоторых случаях сознательно действовал против их воли. По утверждению одного из биологических сыновей Карбаата, 39-летнего Джои Хоофдмана (Joey Hoofdman), его мать предоставила врачу сперму своего партнера, однако тот тайно подменил ее собственной.

Специалисты полагают, что у врача могло быть до 200 биологических детей. В Нидерландский фонд детей доноров продолжают обращаться люди, которые подозревают, что их биологическим отцом был Карбаат. Некоторые из них, в том числе Хоофдман, намерены добиваться выплаты компенсации.

В 2007 году клиника Карбаата в пригороде Роттердама была закрыта властями Нидерландов за плохое управление и проблемы с документацией. В 2017-м врач скончался в возрасте 89 лет.

В марте сообщалось, что бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся биологическим отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения.

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