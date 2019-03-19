Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей. Как сообщает издание The Atlantic, женщины не знали, кому именно принадлежит сперма.

С начала 1970-х Дональд Клайн (Donald Cline) использовал собственную семенную жидкость, чтобы оплодотворить пациенток. Он говорил им, что генетический материал сдали медицинские сотрудники — в то время банков спермы еще не существовало. Доктор уверял, что сперма одного человека используется не чаще трех раз. Его кабинет был украшен снимками детей, которые родились с его помощью. Клайн вышел на пенсию в 2009 году.

Еще в 2014 году дети доктора начали находить друг друга в социальных сетях и на форумах для зачатых от донорской спермы людей. Одной из первых, кто раскрыл план доктора, была американка Якоба Баллард (Jacoba Ballard). Она нашла единокровную сестру, удивившись внешнему сходству на фотографии. Женщины сделали ДНК-тест и подтвердили родство. На одном из генеалогических сайтов они увидели, что у них есть еще четыре брата или сестры. К 2017 году число сдавших тест ДНК детей Клайна увеличилось до 48.

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В 2016-м он признался обнаружившим его детям, что оплодотворил около 50 пациенток, а затем уничтожил записи об этом. Отпрыски заявили о нем в полицию, и при общении со следователями он все отрицал.

Согласно законам штата Индиана, доктора имеют право становиться донорами собственных пациентов, поэтому 80-летний Клайн был приговорен всего к одному году тюремного заключения условно.

Баллард и другие дети Клайна оказались недовольны таким решением суда. Они разрабатывают законопроект о криминализации использования спермы или яйцеклетки врача без согласия пациента. «Я считаю, что над нашими матерями надругались. Он разрушил наши жизни», — заявила женщина. Она рассчитывает найти еще больше родственников.

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