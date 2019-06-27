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Тайно оплодотворившего десятки пациенток врача заставили расплатиться

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В канадском городе Оттава врач-репродуктолог Бернард Норман Барвин (Bernard Norman Barwin) на протяжении десятилетий оплодотворял бесплодных пациенток спермой не тех доноров, что они выбирали. Как сообщает местный новостной портал CBC News, медика оштрафовали.

25 июня колледж Онтарио, контролирующий стандарты медицинской практики и выдающий лицензии, оштрафовал Нормана Барвина на десять тысяч канадских долларов (477 тысяч рублей). Также ему запретили работать в сфере медицины и отобрали лицензию. 80-летний врач не предстал перед дисциплинарным комитетом лично, однако через адвоката не стал оспаривать предъявленные обвинения.

В 2013 году канадца уже отстраняли от работы за искусственное оплодотворение трех клиенток не той спермой. Тогда Норман Барвин объяснил, что в больнице произошла путаница.

За все время его врачебной практики от спермы не тех доноров родились примерно 50-100 детей. В 11 случаях репродуктолог без ведома пациенток использовал собственный биологический материал.

Тайная деятельность Нормана Барвина вскрылась, когда один из детей, рожденных от экстракорпоралього оплодотворения (ЭКО), решил изучить свое генеалогическое древо. Примерно в то же время у другого ребенка обнаружили целиакию — непереносимость глютена, которая передается генетически. Однако у его родителей не было этой болезни.

Ребекка Диксон (Rebecca Dixon) узнала, что ее биологический отец Норман Барвин три года назад. Девушка призналась, что почувствовала себя «оскверненной». «В тот момент моя жизнь навсегда изменилась, — добавила она. — Какое-то время я ощущала себя чужой в собственном теле. Будто часть меня больше мне не принадлежала».

29-летняя Диксон ищет своих кровных братьев и сестер. На данный момент она нашла 15 родственников, однако ожидает, что их будет еще больше.

В апреле сообщалось, что нидерландский врач Ян Карбаат (Jan Karbaat) был отцом по меньшей мере 49 детей, зачатых в его клинике при помощи экстракорпорального оплодотворения. Он использовал собственный биологический материал без ведома пациенток, а в некоторых случаях сознательно действовал против их воли.

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