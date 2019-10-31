Врач тайно оплодотворял женщин своей спермой

Жительница американского штата Колорадо подала в суд на доктора из-за того, что он якобы использовал свою сперму для ее оплодотворения вместо биологического материала анонимного донора. Об этом сообщает сайт The Mirror.

Черил Эммонс (Cheryl Emmons) прошла процедуру искусственного оплодотворения в 1980 и 1985 годах у доктора Пола Джонса (Paul Jones) в больнице Колорадо и родила двух дочерей: Маю Эммонс-Боринг (Maia Emmons-Boring) и Тани Скотт (Tahnee Scott).

Сестры не знали, что родители зачали их при помощи искусственного оплодотворения, пока в канун нового года Мае не написал незнакомец на генеалогическом сайте. Автор сообщения заявил, что они похожи друг на друга, и предположил, что его отец был донором спермы в этой же клинике. Кроме того, незнакомец писал, что знает трех женщин и одного мужчину, чьи родители тоже использовали донорскую сперму в этой же клинике.

В результате родители признались сестрам, что воспользовались медицинской помощью при зачатии, так как у мужчины были проблемы с фертильностью после того, как он перенес рак яичек. Сестры обнаружили, что их ДНК совпадает как минимум с восемью незнакомыми людьми, которые родились между 1976 и 1997 годами.

Когда семья обратилась с этим вопросом к Джонсу, он отказался отвечать и назвал вопрос «дерзким». Эммонс подала на Джонса в суд. Она заявляет, что он якобы использовал свою сперму, чтобы стать отцом дочерей женщины, вместо анонимного донора.

Ранее сообщалось, что в канадском городе Оттава врач-репродуктолог Бернард Норман Барвин (Bernard Norman Barwin) на протяжении десятилетий оплодотворял бесплодных пациенток спермой не тех доноров, что они выбирали. За все время его врачебной практики от спермы не тех доноров родились примерно 50-100 детей.

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