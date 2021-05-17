Пользователи соцсетей раскрыли самые постыдные секреты

Пользователи социальных сетей раскрыли свои самые постыдные секреты. Они опубликовали истории анонимно через специальный аккаунт Fesshole в Twitter. Как сообщает Daily Mail, многие поделились тайнами, которые скрывают даже от самых близких.

Так, один юзер рассказал, что регулярно ходит в книжные магазины и пишет спойлеры на первой странице всех изданий повести Джона Стейнбека «О мышах и людях». Другой сообщил, что ему не нравятся сэндвичи, приготовленные женой, поэтому он иногда выбрасывает их в мусорное ведро и готовит другие.

Были и признания в изменах. Один мужчина пояснил, что копит деньги для заказа эскортницы, так как его жена набрала вес и стала стесняться заниматься с ним сексом. Другой рассказал, что, будучи женатым и «на 90 процентов гетеросексуалом», втайне от супруги занимался сексом с мужчинами.

Аноним из Британии признался, что почти не общается с родным сыном и что ему приятнее компания домашнего животного. «Пожалуй, я больше разговариваю с кошкой, чем со своим сыном, и да, мне больше нравится общаться с питомцем», — написал он. Другой юзер вспомнил о поступке, который совершил в 1992 году, когда был еще ребенком. «Папа. Это я испортил машину. Я был зол на то, что ты не позволил мне поехать на велосипеде, поэтому я бросил камень в окно», — написал он.

Многие юзеры также отметили, что периодически следят за тем, как изменилась жизнь у их бывших партнеров и партнерш. Одна женщина написала, что попыталась изменить мужу с бывшим возлюбленным, но тот в итоге заблокировал ее во всех соцсетях и мессенджерах.