Блогерша назвала первые скрытые признаки измены у мужчин

Блогерша Николь Мур (Nicole Moore), которая публикует в соцсети TikTok ролики об отношениях, назвала несколько скрытых признаков мужской неверности. О том, когда женщине стоит заподозрить, что партнер изменяет ей, она рассказала таблоиду Daily Star.

По словам блогерши, узнать, обманывает ли партнер возлюбленную, можно по нескольким характерным признакам. Она подчеркнула, что экран смартфона — самый первый предвестник подобных перемен.

По мнению Мур, женщинам стоит насторожиться, если их партнер изменил изображение на экране. «Допустим, это была милая фотография вас двоих, и вдруг он изменил ее. Необходимо поразмышлять, почему. Особенно если он поменял изображение на что-то не менее приятное», — уверена она.

Блогерша уточнила, что новая заставка может говорить о том, что мужчина не хочет показывать окружающим, что он женат или состоит в отношениях. Она посоветовала прямо спросить у партнера, почему он поменял экран блокировки на смартфоне. «Если вы видите защитную реакцию, если вы замечаете, что он нервничает, это знак того, что он может вам изменять», — посчитала Мур.

Она также подчеркнула, что люди, которые неверны своим партнерам, очень резко реагируют, когда трогают их смартфоны. Блогерша уверена, что изменяющий мужчина «совершенно не хочет, чтобы прикасались к его телефону».

Еще одним признаком Мур назвала длительные перерывы в общении. «Для пары действительно важно общаться в течение дня или сообщать друг другу, что происходит», — посчитала она. О том, что мужчина изменяет, может свидетельствовать и агрессия в ответ на вопрос о том, где он находится, заключила блогерша.

Ранее девушка отомстила неверному бывшему жениху и сдала в ломбард кольцо, которое он подарил ей на помолвку. Когда парень попросил вернуть украшение, мать и отец девушки встали на его сторону. Так как кольца больше не было, они решили отдать семье несостоявшегося зятя деньги, после чего девушка поссорилась с ними.