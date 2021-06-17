Девушка решила отомстить неверному жениху и поссорилась со своими родителями

Девушка отомстила неверному бывшему жениху и сдала в ломбард кольцо, которое он подарил ей на помолвку. Когда парень попросил вернуть украшение, мать и отец девушки встали на его сторону. Так как кольца больше не было, они решили отдать семье несостоявшегося зятя деньги, после чего девушка поссорилась с ними. История опубликована на Reddit.

О произошедшем случае рассказал отец девушки. Мужчина написал, что молодой человек сделал предложение его дочери в сентябре 2020 года и подарил семейную реликвию — кольцо с сапфиром. Ранее украшение принадлежало прабабушке юноши.

Однако из-за измен со стороны жениха пара рассталась. Парень захотел получить украшение назад, но девушка отказала. После того, как его родственники связались с родителями невесты и попросили вернуть семейную реликвию, она призналась, что из-за мести сдала его в ломбард.

Герои истории решили выкупить кольцо, однако сделать этого не удалось. В ломбарде сообщили, что его уже продали. Тогда родители девушки пообещали семье жениха заплатить за украшение. Кольцо оценили в шесть тысяч долларов (около 430 тысяч рублей). Отец девушки отметил, что они взяли деньги на это из тех средств, которые отложили на колледж дочери.

Узнав о том, что ее деньги отдадут изменщику, она обиделась на родителей и перестала с ними общаться. Однако в комментариях на Reddit многие встали на сторону отца девушки. «Это было так жестоко с ее стороны. Кольцо никогда не заменить», — написал один из пользователей. «Искренне надеюсь, что парень обратится в полицию и сообщит о краже кольца», — добавил другой. Некоторые также заявили, что считают девушку плохим, незрелым и злопамятным человеком.