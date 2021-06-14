Мужчина опозорился перед всей семьей по видеосвязи

Мужчина опозорился перед всей семьей из-за сына, который не вовремя переключил камеру видеосвязи. Пока жена разговаривала с родственниками по FaceTime, мужчина занимался в голом виде приготовлением еды, и в этот момент сын неожиданно выхватил телефон у супруги. Об этом мужчина рассказал на сайте Reddit.

Мужчина пояснил, что ребенок родился в начале пандемии в 2020 году, а из-за самоизоляции семья была вынуждена общаться с родственниками исключительно по видеосвязи. В один из дней он решил приготовить завтрак, будучи без одежды. Жена и сын разговаривали с семьей в гостиной по видеосвязи.

Мужчина отметил, что услышал, как супруга передает телефон в руки маленького сына, после чего последовал смех родственников из динамиков. Тогда мужчина понял — сын переключил камеру с фронтальной на заднюю, а это значит, что вся семья увидела его голым, а жене потребовалась несколько секунд для исправления сложившейся ситуации, поэтому родственники успели разглядеть мужчину.

По словам героя истории, нелюбовь к одежде у него появилась давно, поэтому все домашние дела, в том числе приготовление еды, он выполняет голым. Мужчина также признался, что не впервые предстал в обнаженном виде перед членами семьи. В прошлом он заходил голым в комнату к сыну и забывал о висящих там камерах, с помощью которых сестра жены наблюдает за племянником.