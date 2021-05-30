В прямом эфире украинского телеканала случайно показали обнаженную девушку

Ведущие новостной программы на телеканале «Украина» удаленно вышли на связь с российским журналистом Дмитрием Еловским. Из-за технических неполадок операторша Еловского на мгновение перевернула камеру на себя, и зрители увидели, что она была без одежды. О показе голой девушке в прямом эфире сообщили «Известия».

Авторы передачи планировали задать журналисту вопрос о встрече глав России и Белоруссии в Сочи. Еловский не услышал обращение ведущих и спросил свою операторшу, есть ли связь с украинскими коллегами. В этот момент девушка решила перевернуть смартфон с включенной камерой: тогда в кадр попала обнаженная женская грудь.

«Ну, мы попробуем связаться с Дмитрием позже. Сейчас он не готов технически», — сказали ведущие новостей, увидев неожиданный кадр. Они прекратили прямое включение с Еловским и продолжили сюжет без комментария российского коллеги.

Ранее подписчики британской телеведущей Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) внимательно рассмотрели фотографию, на которой женщина запечатлела пену в ванной. Приблизив кадр, некоторые пользователи разглядели едва различимый силуэт голой 40-летней Уиллоуби, которая собиралась залезть в воду.