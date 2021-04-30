Телеведущую обнаружили голой и пьяной за рулем Audi

Ведущая американского телеканала Fox 5 Las Vegas Февен Кифлегиоргис (Feven Kiflegiorgis) была арестована полицией после того, как сотрудники обнаружили ее за рулем Audi голой и пьяной. Об этом сообщает Las Vegas Review Journal.

Отмечается, что инцидент произошел в марте, однако известно об этом стало только 27 апреля, в связи с публикацией отчета полицейских. По словам сотрудников, 20 марта около 7:30 утра Кифлегиоргис уснула за водительским сидением своего автомобиля на Мэттью-авеню в Лас-Вегасе.

В общении с полицией ведущая призналась, что не помнит, как оказалась внутри машины и почему находится в таком виде. От прохождения алкотеста она отказалась, однако сотрудники указали, что от Кифлегиоргис исходил резкий запах алкоголя.

Девушка работает утренней ведущей и в эфире пользуется псевдонимом Февен Кей (Feven Kay). Незадолго до публикации отчета она вышла в эфир, извинившись за свое поведение. Ее признали виновной в неосторожной езде, выписав штраф в одну тысячу долларов (74,7 тысяч рублей по текущему курсу).

В профиле Кей на сайте Fox 5 указано, что она родилась в восточной Африке, выросла в Калифорнии, где и получила журналистское образование. Карьеру телеведущей она начала на канале KTLA в Лос-Анджелесе, а после переехала в Лас-Вегас. В Fox 5 она работает с ноября 2018 года.