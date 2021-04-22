Известная телеведущая созналась в употреблении наркотиков и разочаровала фанатов

Американская комедиантка и ведущая «Шоу Эллен Дедженерес» призналась, что в прошлом месяце была вынуждена отвезти в больницу свою жену Поршу де Росси, находясь в состоянии наркотического опьянения. Об этом случае известная телеведущая рассказала в эфире шоу Джимми Киммела, фрагмент доступен на YouTube. Признание вызвало гнев зрителей и разочарование некоторых фанатов телеведущей.

По словам обладательницы 11 статуэток «Эмми», вечером она приняла напитки, содержащие наркотические средства, но, не почувствовав эффекта, выпила две таблетки мелатонина и приготовилась ко сну. Ведущая отметила, что супруга ушла спать раньше, потому плохо себя чувствовала. Ложась в кровать, Дедженерес обнаружила, что ее нигде нет.

«Я понимаю, что ее нет в постели. Я спросила: "Ты в порядке? Детка, ты в порядке?"» — рассказала ведущая. Дедженерес нашла ее стоящей на четвереньках и стонущей от боли.

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Телеведущая объяснила, что ей пришлось сесть за руль, находясь в одурманенном состоянии, чтобы доставить жену в отделение неотложной помощи. Киммел спросил, была ли Дедженерес в состоянии управлять автомобилем, на что ведущая ответила, что на нее подействовал адреналин. «Мне пришлось срочно ее туда повезти. Так что, наверное, это небезопасно. Я не должна ничего этого говорить», — заметила она, вызвав смех у Киммела.

В больнице выяснилось, что у Росси воспалился аппендикс, врачи провели экстренную операцию.

В Twitter зрители выразили негодование поступком Дедженерес, посчитав, что в состоянии измененного сознания она могла бы устроить ДТП по смертельным исходом. Некоторые писали, что телеведущая «невероятно богата» и могла бы попросить водителя отвезти жену в больницу. Другие посчитали, что для начала ей следовало позвонить в службу 911. «Для этого и нужны машины скорой помощи», — обратил внимание один из комментаторов.

Летом 2020 года один действующий и десять бывших сотрудников шоу Дедженерес рассказали, что кулисами передачи царит расизм и запугивание, хотя программа строится вокруг идеи доброты. Кроме того, десятки бывших сотрудников «Шоу Эллен Дедженерес» сообщили о сексуальных домогательствах со стороны продюсеров телепроекта. По их словам, такие случаи внутри коллектива были регулярными и их предпочитали замалчивать.