Ведущую «Слабого звена» обвинили в расизме

Британская теле- и радиоведущая Ванесса Фельц обвинила ведущую британской версии телешоу «Слабое звено» (The Weakest Link) Энн Робинсон в расизме. Об этом сообщает The Mirror.

Фельц рассказала, что в 2006 году во время записи очередного выпуска телеигры с ее участием Робинсон позволила себе расистский комментарий, указав на ее отношения с англо-нигерийским певцом Беном Офоэду, который в том году стал женихом Ванессы. По ее словам, ведущая игры задала ей вопрос: «Как ты находишь всех этих больших черных парней?». Фельц призналась, что слова Робинсон ее очень расстроили.

«Это было сказано посреди огромного зала с огромной аудиторией, множеством других участников и огромной командой. Это не было частным шепотом в туалете, это было частью огромного телешоу», — вспоминает Ванесса. Она добавила, что этот момент не вышел в эфир и впоследствии она ни с кем не обсуждала этот инцидент. Слова радиоведущей о высказывании Робинсон подтвердил артист Дэйв Линн, который тоже принимал участие в съемках этого выпуска «Слабого звена».

Член организации Stand up to Racism Вейман Беннетт назвал комментарий Робинсон «явным расизмом». «Эта фраза восходит к империалистическому прошлому», — заявил он. В свою очередь Ванесса требует, чтобы Энн Робинсон была уволена с должности ведущей программы «Обратный отсчет», на которую ее назначили в понедельник, 15 февраля, поскольку транслирующий ее телеканал Channel 4, ранее дал «новое и четкое обязательство» быть антирасистским.

Ранее ведущую российской версии телешоу «Слабое звено» Марию Киселеву разочаровали комики, которые пришли к ней на программу. Она высмеяла в том числе Ивана Усовича за несмешные, по ее мнению, шутки. Киселева признала, что ей говорили об умении комиков рассмешить публику, но лично ее они не впечатлили. «Хочу узнать, почему люди смеются, когда вы выступаете. Потому что все, что вы делаете здесь и говорите, совершенно не смешно», — заключила ведущая.

«Слабое звено» — популярная британская телеигра, аналоги которой выходят во многих странах мира, в том числе в России. Участники телевикторины отвечают на вопросы на общие знания. В конце каждого раунда они принимают решение, кого из команды следует исключить. Участника объявляют «слабым звеном», и он покидает игру. Согласно формату, ведущий программы часто может высказывать язвительные комментарии в адрес игроков, оказывая на них психологическое давление.