Российский радиоведущий впал в кому после травмы на строительной базе

Российский радиоведущий Максим Рогачев получил тяжелые травмы и впал в кому после несчастного случая на производственной базе. Инцидент произошел в Советском районе Волгограда, передает V1.RU со ссылкой на экстренные службы города.

«Ему почти оторвало половину лица», — говорится в сообщении. Сейчас пострадавший находится в областной больнице.

Отмечается, что Рогачев получил травму из-за падения производственного станка при транспортировке. Ему провели операцию, но его состояние остается крайне тяжелым.

Максиму Рогачеву 30 лет. Он работает ведущим на радиостанции «Европа Плюс». В медиахолдинге «Свежий ветер», которому принадлежит радиостанция, подтвердили информацию о несчастном случае, но от комментариев отказались.