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Российский студент впал в кому в аудитории вуза

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Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) из Екатеринбурга впал в кому в аудитории вуза, его доставили в реанимацию. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает агентство «Москва».

По данным источника, сокурсница студента рассказала, что в момент происшествия они находились в аудитории на улице Шаболовке. Он положил голову на стол и как будто уснул. Когда молодого человека начали будить, он не просыпался, ему вызвали скорую. Причина комы пока неизвестна. Источник добавил, что молодому человеку 20 лет, он учится на третьем курсе. Сейчас он находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что в России умер ученик 5 класса. Трагедия случилась в Хабаровске в школе №58. По предварительным данным, мальчику стало плохо перед уроками. По словам очевидцев, он сильно закричал, схватился за голову и упал. Предположительно, у него произошел разрыв аневризмы. Скорая выехала на вызов в 07:43 и была на месте в 07:52, но врачи не успели помочь.

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