Российский студент впал в кому в аудитории вуза

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) из Екатеринбурга впал в кому в аудитории вуза, его доставили в реанимацию. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает агентство «Москва».

По данным источника, сокурсница студента рассказала, что в момент происшествия они находились в аудитории на улице Шаболовке. Он положил голову на стол и как будто уснул. Когда молодого человека начали будить, он не просыпался, ему вызвали скорую. Причина комы пока неизвестна. Источник добавил, что молодому человеку 20 лет, он учится на третьем курсе. Сейчас он находится в реанимации.

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