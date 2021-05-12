Телеведущая сфотографировалась и случайно предстала голой перед фанатами

Подписчики британской телеведущей Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) внимательно рассмотрели фотографию, на которой женщина запечатлела пену в ванной. Приблизив кадр, некоторые пользователи обнаружили неожиданную деталь. Об этом сообщает Daily Mail.

Ведущая хотела показать фанатам, что пена в ее ванной приобрела форму сердца. Однако часть поклонников обратили внимание на блестящий смеситель: в отражении отполированного крана можно было разглядеть едва различимый силуэт голой 40-летней Уиллоуби, которая собиралась залезть в воду.

Некоторые подписчики написали об этом в комментариях, после чего случайно представшая перед ними голой телеведущая решила удалить снимок из Instagram.

Ранее американская блогерша Мадди Маротта (Madi Marotta) поделилась с подписчиками «милой фотографией», на которой она, одетая в желтое бикини, позировала на пляже. Из-за неожиданной детали ее снимок превратился в оптическую иллюзию и повеселил интернет.