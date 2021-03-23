Неожиданная деталь на «милой фотографии в бикини» повеселила интернет

Американская блогерша Мадди Маротта (Madi Marotta) поделилась с подписчиками «милой фотографией», на которой она, одетая в желтое бикини, позировала на пляже. Из-за неожиданной детали ее снимок превратился в оптическую иллюзию и повеселил интернет. Ролик, в котором она объяснила происходящее на фотографии, доступен в TikTok.

Героиня изображения стояла боком к оператору. Своим телом она закрыла женщину, которая сидела на заднем фоне. В кадр попала лишь рука незнакомки: конечность оказалась на уровне пояса блогерши, что создало комический эффект.

«Из-за руки этой дамы фото выглядит так, будто у меня между ног болтается пенис. Наслаждайтесь», — написала девушка. За несколько дней ролик посмотрели более 4,4 миллиона раз. Многие комментаторы посмеялись над фотографией. Однако нашлись и те, кто посчитал снимок отретушированным.

Маротта позже добавила, что изначально она публиковала эту фотографию в Instagram, не заметив на ней ничего подозрительного. Но «в течение пяти секунд» она получила сообщения от своих друзей, после чего удалила изображение из соцсети.