Мужчина заснял «летающее в небе» круизное судно и нашел этому объяснение

Житель Великобритании Дэйв Медлок (Dave Medlock) заснял с берега круизное судно, которое будто летало в небе. Как сообщает Daily Mirror, мужчина нашел этому объяснение — оптическая иллюзия образовалась из-за погодных условий.

Снимок сделан на побережье Корнуолла, графства на юго-западе страны. Мужчина гулял с собакой и был поражен увиденным: ему показалось, что судно не плывет, а парит над морем.

Иллюзия объясняется погодными условиями над водой. Такое явление происходит, если воздух ниже зоны видимости холоднее, чем воздух выше нее. «Выглядело, как что-то из фильма "Назад в будущее", но я в курсе, что это особый тип миража», — написал Медлок.

Ранее похожую оптическую иллюзию заснял житель Шотландии Колин МакКаллум (Colin McCallum). Он рассказал, что заметил «летающий корабль», когда проезжал мимо городка Банф 26 февраля. Судно находилось на горизонте, но казалось, будто оно парит над водой.