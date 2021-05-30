Журналист «Дождя» объяснил появление голой девушки в прямом эфире

Заместитель главного редактора канала «Дождь» Дмитрий Еловский объяснил, почему в его прямой эфир попала голая девушка, и раскрыл ее личность. Своей реакцией на казус он поделился с изданием «Фонтанка.ру».

Как объяснил Еловский, обнаженная девушка в кадре — его подруга, которая помогала ему снимать. Он подключился к прямому эфиру по телефону через Skype в свой выходной, находясь за городом, и никаких профессиональных операторов и техники у него не было.

«Конечно, это была не оператор "Дождя". Голый оператор "Дождя" — это уже из области харассмента», — заявил он.

Журналист добавил, что такая ситуация произошла с ним впервые, но он относится к ней с юмором. «У большинства более-менее человеческий, остроумный взгляд на этот казус. В основном люди смеются, и мы тоже смеемся. У меня связь падала миллион раз, но чтобы девушки были на заднем плане обнаженные — нет, такого не было. Вообще не уверен, было ли такое в истории мировой журналистики», — прокомментировал он.

30 мая во время прямого эфира на одном из украинских каналов Еловский подключился по видеосвязи ради комментария, однако в кадр с ним попала обнаженная девушка. Ведущие планировали задать журналисту вопрос о встрече глав России и Белоруссии в Сочи. Еловский не услышал обращение ведущих и спросил свою операторшу, есть ли связь с украинскими коллегами. В этот момент девушка решила перевернуть смартфон с включенной камерой: тогда в кадр попала обнаженная женская грудь.

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