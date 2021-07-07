Мужчина вошел в комнату дочери и случайно раскрыл многолетний обман

Пользователь Reddit опубликовал историю о том, как однажды ночью решил ночью проверить, вернулась ли его 17-летняя дочь с прогулки. Он вошел в ее комнату и случайно раскрыл многолетний обман.

Мужчина рассказал, что поехал с семьей в небольшое путешествие на природу. Вместе с ними в поездку отправился 18-летний друг дочери. Автор поста уточнил, что подростки общались с шестого класса. Около двух лет назад девушка сообщила, что ее друг — гей.

После прогулки семья решила переночевать в гостинице. По словам рассказчика, они с женой остановились в одной комнате, а дочь с другом — в разных. Когда мужчина уже собирался спать, парень с девушкой отпросились на прогулку.

Герой истории проснулся посреди ночи и решил проверить, вернулась ли дочь. Он зашел в ее номер и обнаружил, что комната пуста. Рассказчик запаниковал и решил поискать девушку в комнате ее друга. «Я услышал в его комнате шум, похожий скорее не на стоны, а на повторяющееся да. Не знаю почему, но мой мозг не смог это обработать, и я просто пошел дальше», — описал автор. В номере он увидел, что его дочь и друг, которого она называла геем, занимались сексом.

«Ребята, а что вы делаете?» — спросил он подростков, а затем, сказав, что считал парня гомосексуалом, вышел из комнаты.

Позже девушка призналась, что они с другом встречаются уже почти два года. Она объяснила, что сперва они решили скрыть правду, так как не были уверены, что их роман продлится долго. По мнению девушки, если бы ее родители знали об их отношениях, то в случае разрыва парень больше не смог бы быть другом их семьи. Спустя полгода они решили, что родителям стоит рассказать о романе, однако не знали, как это сделать.

Рассказчик добавил, что не злится на свою дочь. Он вспомнил, что познакомился с будущей женой, когда ему было 15 лет. По словам автора истории, тогда она врала родителям, что идет на ночевку к подружкам, а сама приходила к нему в гости. «Похоже, нашей дочери передались наши хитрые гены», — заключил мужчина.

В комментариях на Reddit многие назвали ситуацию уморительной. «Надеюсь, спустя годы вы будете смеяться над этой историей», — пожелала автору поста один из пользователей. Некоторые также поделились рассказами о том, как в юном возрасте оказывались застуканы родителями.