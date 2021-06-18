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Девушка встретилась с биологическим отцом и довела его до слез

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Фото: Depositphotos

Девушка встретилась с биологическим отцом после долгой разлуки и довела его до слез. Она поделилась своей историей на Reddit и призналась, что чувствует себя виноватой из-за случившегося. Однако в комментариях многие пользователи встали на сторону рассказчицы и поддержали ее.

Автор поста сообщила, что 10 лет провела в детском доме, после чего ее удочерили. Девушка прожила в новой семье четыре года, когда на связь с ней вышли ее биологические родители. Героиня истории сразу сказала, что не хочет поддерживать теплые отношения, что привело их в бешенство. По словам рассказчицы, узнав об этом, биологические отец и мать устроили такой скандал, что приемным родителям пришлось обратиться в полицию, чтобы их успокоить.

Спустя некоторое время, когда автор поста ехала домой из школы на велосипеде, около нее остановилась машина. Из автомобиля вышли биологические родители, сказали, что девушка должна поехать с ними, и пообещали, что вернут ее домой до возвращения приемного отца с работы. Рассказчица не приняла их предложение и убежала. Героиня истории вспомнила, что отец кричал ей вслед и плакал, а мать осыпала оскорблениями.

Девушка призналась, что не поделилась с приемной семьей этой историей, так как посчитала себя виноватой в том, что довела биологического отца до слез. Комментаторы, поддержавшие ее, порекомендовали обязательно рассказать родителям об инциденте и обратили внимание на то, что ее могли похитить.

«Ты в опасности. Немедленно расскажи все своим родителям. Они не будут злиться на тебя. Необходимо вызвать полицию. Ситуация похожа на похищение», — предостерег героиню истории OldPolishProverb. «Возможно, они хотят использовать тебя, чтобы как-то получить денег от твоих приемных родителей», — предупредила calling_water. Некоторые пользователи, имеющие своих детей, признались, что в такой ситуации обязательно хотели бы знать о случившемся.

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