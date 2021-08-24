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Девушка случайно подслушала разговор возлюбленного и выгнала его из дома

Девушка услышала, как ее бойфренд назвал кошку бесполезной, и выгнала его из дома
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Фото: Lesia and Serhii Artymovych / Unsplash

Пользовательница Reddit под ником catwoesthrowaway поделилась историей о том, как случайно подслушала разговор своего возлюбленного. Девушка выяснила, что мужчина грубо обращается с ее кошкой, и выгнала его из дома.

Автор поста сообщила, что бойфренд недавно переехал к ней. Рассказчица добавила, что вместе с ними живет ее кошка Милли, которая очень дорога ей. Девушка уточнила, что мужчина еще до переезда говорил, что предпочитает собак и не хочет жить с кошкой. Однако она не воспринимала его слова всерьез и думала, что им удастся прийти к компромиссу.

Однажды вечером, когда девушка была на кухне, мужчина вернулся домой. «Ты чертовски бесполезное создание», — услышала она его слова, обращенные к животному. Героиню истории испугал холодный и злой тон ее бойфренда. Она прибежала в комнату, взяла кошку на руки и начала кричать на возлюбленного. Затем рассказчица потребовала, чтобы он немедленно ушел из ее квартиры. Мужчина сказал, что ему некуда идти, однако девушка ответила, что ее не волнует эта проблема.

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Вскоре автор истории успокоилась и разрешила парню вернуться, чтобы поговорить. Мужчина сообщил, что девушка неправильно поняла его: он часто слышал, как его возлюбленная придумывала милые прозвища для кошки, и решил в шутку обратиться к ней в противоположном тоне.

Затем бойфренд рассказчицы объяснил, что чувствует себя ужасного после того, как она выбрала животное, а не его. Он добавил, что все время ощущает себя так, будто он менее важен для нее, чем кошка. Кроме того, мужчину очень расстроило, что его возлюбленная назвала квартиру своей, хотя они живут в ней вдвоем.

Автор истории признала, что действовала слишком агрессивно и импульсивно, и попросила прощения у возлюбленного. «Он мой парень, а я постоянно отказываюсь идти на компромисс», — заключила она.

Однако в комментариях к посту многие пользователи написали девушке, что не считают ее виноватой. Некоторые из них предположили, что ее бойфренд действительно настроен против кошки, и попытались предостеречь рассказчицу. «Будь осторожнее, когда-нибудь твоя кошка может "пропасть"», — написала ScienceNotKids. Героине истории также предложили установить камеры и посмотреть, как мужчина ведет себя с животным, когда девушки нет рядом. Ей также порекомендовали поменять замки, если пара расстанется.

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