Девушка случайно подслушала разговор возлюбленного и выгнала его из дома

Пользовательница Reddit под ником catwoesthrowaway поделилась историей о том, как случайно подслушала разговор своего возлюбленного. Девушка выяснила, что мужчина грубо обращается с ее кошкой, и выгнала его из дома.

Автор поста сообщила, что бойфренд недавно переехал к ней. Рассказчица добавила, что вместе с ними живет ее кошка Милли, которая очень дорога ей. Девушка уточнила, что мужчина еще до переезда говорил, что предпочитает собак и не хочет жить с кошкой. Однако она не воспринимала его слова всерьез и думала, что им удастся прийти к компромиссу.

Однажды вечером, когда девушка была на кухне, мужчина вернулся домой. «Ты чертовски бесполезное создание», — услышала она его слова, обращенные к животному. Героиню истории испугал холодный и злой тон ее бойфренда. Она прибежала в комнату, взяла кошку на руки и начала кричать на возлюбленного. Затем рассказчица потребовала, чтобы он немедленно ушел из ее квартиры. Мужчина сказал, что ему некуда идти, однако девушка ответила, что ее не волнует эта проблема.

Вскоре автор истории успокоилась и разрешила парню вернуться, чтобы поговорить. Мужчина сообщил, что девушка неправильно поняла его: он часто слышал, как его возлюбленная придумывала милые прозвища для кошки, и решил в шутку обратиться к ней в противоположном тоне.

Затем бойфренд рассказчицы объяснил, что чувствует себя ужасного после того, как она выбрала животное, а не его. Он добавил, что все время ощущает себя так, будто он менее важен для нее, чем кошка. Кроме того, мужчину очень расстроило, что его возлюбленная назвала квартиру своей, хотя они живут в ней вдвоем.

Автор истории признала, что действовала слишком агрессивно и импульсивно, и попросила прощения у возлюбленного. «Он мой парень, а я постоянно отказываюсь идти на компромисс», — заключила она.

Однако в комментариях к посту многие пользователи написали девушке, что не считают ее виноватой. Некоторые из них предположили, что ее бойфренд действительно настроен против кошки, и попытались предостеречь рассказчицу. «Будь осторожнее, когда-нибудь твоя кошка может "пропасть"», — написала ScienceNotKids. Героине истории также предложили установить камеры и посмотреть, как мужчина ведет себя с животным, когда девушки нет рядом. Ей также порекомендовали поменять замки, если пара расстанется.

