Отец услышал телефонный разговор дочери и придумал необычный способ проучить ее

Пользователь Reddit под ником dracofilm поделился историей о том, как решил проучить дочь-подростка. Он объяснил, что девушка отказывалась убирать за кошками, поэтому он перенес лотки в ее спальню. В комментариях к посту многие раскритиковали мужчину и посчитали его поступок слишком жестоким.

Рассказчик сообщил, что у них дома живет три кошки. Его дочь заботилась о питомцах, однако часто игнорировала уборку лотков. Девушка говорила, что плохо чувствует себя из-за неприятного запаха. Со временем она начала забывать чистить кошачьи лотки, из-за чего эта обязанность перешла отцу.

Однажды автор истории случайно подслушал телефонный разговор дочери. В нем девушка призналась, что намеренно игнорировала уборку и лишь притворялась, что забывала или не успевала сделать это. Тогда мужчина придумал необычный способ проучить подростка: он переставил в спальню дочери все кошачьи лотки и запретил ей спать в другой комнате.

Рассказчик добавил, что реакция дочери удивила его: девушка расплакалась и обвинила отца в излишней жестокости наказания. Пользователи Reddit также сочли идею мужчины неудачной. Многих из них обеспокоило то, что перестановка лотков создаст стресс в жизнях кошек. «Эти животные очень чувствительны к любым изменениям в среде обитания. Не заставляйте ваших питомцев страдать во имя воспитания детей», — написал Virus8. Другой пользователь также предупредил мужчину, что кошки могут начать портить мебель, если их лотки не убраны.

