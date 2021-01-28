Родители перечислили «гениальные» способы детей халтурить на онлайн-занятиях

Родители школьников поделились необычными способами того, как их дети халтурят на онлайн-занятиях. Тему разговора задал британский телеведущий Крис Арнольд (Chris Arnold), который опубликовал в Twitter наблюдение своей жены, работающей учительницей.

По его словам, один из учеников периодически менял свое имя в Zoom на «Повторное подключение», чтобы преподаватель думала, будто у ребенка проблемы со связью. Благодаря этому подросток несколько недель уклонялся от вопросов учительницы.

«Этому парню не нужно беспокоиться о своем образовании, он уже настоящий гений», — заключил Арнольд. Его пост быстро набрал вирусную популярность, и другие родители тоже поспешили перечислить находчивые лайфхаки своих детей.

Один из родителей рассказал, что его сын поместил на аватар зацикленное GIF-изображение с собственным лицом. Со стороны казалось, будто мальчик постоянно смотрел на экран компьютера. Отец также добавил, что у одноклассников его ребенка есть секретные чаты, в которых школьники делятся ответами тестов и призывают к компьютеру детей, которые не услышали вопрос учителя.

Другой родитель заявил, что отключил Wi-Fi, чтобы его сын перестал играть в консоль во время уроков. Однако это не помогло: подросток создал точку доступа с помощью смартфона и наслаждался онлайн-играми в течение нескольких часов.

Некоторые пользователи Twitter вспомнили, как их дети разыгрывали одноклассников. Например, они заходили в Zoom под чужим именем, а затем публиковали грубые сообщения в чате. При этом учителя не могли вычислить виновника, потому что в разговоре было сразу несколько человек с одинаковыми именами.