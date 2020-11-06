Парень забыл отключить звук и случайно помастурбировал перед друзьями

Пользователь Reddit поделился историей о том, как забыл отключить звук в Discord и случайно сделал друзей, с которыми общался в приложении, свидетелями своей мастурбации.

Рассказчик отметил, что инцидент произошел несколько месяцев назад. Он и его друзья играли вместе в игры и общались в Discord. Спустя несколько часов он решил помастурбировать и сказал собеседникам, что ему нужно идти. Выполнив свой план, парень вернулся к разговору, однако друзья встретили его смехом. «Иногда мы все мастурбируем, но выключай микрофон в следующий раз», — сказал ему один из участников беседы.

Герой истории решил не признаваться в провале и попытался обеспечить себе алиби, притворившись, что ужинал с семьей. Он позвал в комнату отца и брата, подмигнул им и, надеясь на то, что они ему подыграют, попросил подтвердить, что его не было в комнате. Отец посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Нет, все это время ты был в этой комнате». Так же поступил и брат.

Друзья рассказчика засмеяли его. Парень пожаловался, что тех пор они не перестают вспоминать об этой истории. «Тебе нужно было притвориться, что ты знал, что они слушают», — пошутил в комментариях murderedbydeath2. Некоторые пользователи также порекомендовали ему в следующий раз включить камеру.

В конце октября сообщалось, что американский репортер The New Yorker Джеффри Тубин (Jeffrey Toobin) начал мастурбировать во время общения с сотрудниками радиостанции WNYC через приложение Zoom. Мужчина не знал, что его камера была включена. После инцидента Тубина отстранили от должности.