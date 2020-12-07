Школьник случайно совершил самоубийство во время онлайн-урока

Американский школьник по имени Адан Льянос (Adan Llanos) случайно совершил самоубийство у себя дома. В этот момент он находился на онлайн-уроке в Zoom, пишет CBS Sacramento.

У 11-летнего мальчика были отключены звук и камера, поэтому одноклассники не знали, чем занимался Льянос во время урока. Его сестра, которая находилась в онлайн-классе в соседней комнате, услышала выстрел и решила проведать брата.

Она сразу же связалась со своим учителем и попросила его вызвать скорую помощь. Школьника доставили в ближайшую больницу вместе с родителями, но врачи не смогли его спасти. Изначально полицейские называли инцидент намеренным самоубийством, однако позже родители заявили, что ребенок покончил с жизнью случайно. Местный шериф подтвердил эту информацию.

Тетя погибшего ребенка организовала сбор средств для семьи Льянос. Она попросила воздерживаться от любых домыслов относительно смерти школьника, потому что его родители переживают невероятно трудные времена. За пару дней кампания на сайте GoFundMe собрала более 25 тысяч долларов вместо запланированных 10 тысяч.